Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Demolierte Scheibe

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 26-Jähriger musste am Dienstagabend feststellen, dass Unbekannte versucht haben, die Frontscheibe seines Fahrzeuges einzuschlagen. Der Pkw war in der Gernewitzer Straße in Stadtroda abgestellt, als der oder die Täter mit einem unbekannten Gegenstand auf die Scheibe einschlugen und versuchten, sie zu zerstören. Hinweise auf die Täter oder das Tatmotiv liegen aktuell noch nicht vor.

