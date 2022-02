Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geklautes Fahrrad entdeckt

Jena (ots)

Ein 42-Jähriger wurde in der Nacht zu Mittwoch am Bibliotheksplatz in Jena einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass das mitgeführte Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben war, da es im Juni des vergangenen Jahres am Spittelplatz entwendet wurde. Der polizeibekannte 42-jährige Mann gab indes an, dass er das Rad käuflich erworben habe. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen und das Fahrrad vorerst sichergestellt.

