LPI-J: Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 16-jähriger Ladendieb wurde am Dienstagabend in einem Supermarkt in Kahla erwischt, als sich der Junge eine Flasche Pfefferminzlikör in seine Tasche steckte. Er nahm das alkoholische Getränk im Wert von knapp vier Euro aus dem Regal und wollte anschließend den Kassenbereich ohne zu zahlen verlassen. Dabei konnte er von einem Mitarbeiter beobachtet werden und wurde daraufhin auf den Diebstahl angesprochen. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wurde der 16-Jährige nach Hause gebracht und an seine Eltern übergeben.

