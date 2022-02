Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vier auf einen Streich

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Vier Keller in der Biberaer Straße in Eisenberg sind zum Objekt der Begierde von Langfingern geworden. Wie am Dienstag ein Zeuge mitteilte, sind Unbekannte in den Kellerbereich eingedrungen und haben hier, mittels körperlicher Gewalt, die Türen von vier Kellnern aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei ein Sonnenschirm entwendet. Ob es noch weiteres Beutegut gibt, konnte abschließend nicht geklärt werden, da drei Eigentümer nicht erreicht werden konnten, um sie zu eventuell entwendeten Sachen zu befragen.

