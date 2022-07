Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heißes Stroh in Strohpresse

Südeichsfeld (ots)

In Lengenfeld unterm Stein geriet am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 502 eine Strohpresse in Brand. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Offensichtlich brannte in der Presse das Stroh. Eine Straftat schließt die Polizei aus.

