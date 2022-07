Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche mit Kleinkraftrad gestürzt, Zeugen gesucht

Mackenrode (ots)

Mit leichten Verletzungen endete der Sturz zweier Brüder mit einem Kleinkraftrad am Sonntagnachmittag bei Mackenrode. Der 19-jährige befuhr gegen 14.40 Uhr mit seinem 17-jährigen Bruder die Landstraße 1003 von Mackenrode in Richtung Vatterode. In einer Kurve musste er, eigenen Angaben zufolge, einem unbekannten Auto ausweichen. Hierbei rutschte er auf dem Splitt am Straßenrand aus und stürzte. Beide kamen in ein Krankenhaus. Das unbekannte Fahrzeug, ein orangefarbener Pkw, setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten fort. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

