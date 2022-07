LPI-NDH: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Kyffhäuserkreis (ots) - Die Beamten der PI Kyffhäuser wurden in den Nachtstunden von Donnerstag (14.07.2022) auf Freitag (15.07.2022) bzw. in der Nacht von Freitag (15.07.2022) auf Samstag (16.07.2022) zu mehreren Wildunfällen gerufen. Am Kreisverkehr der L 3086 zwischen Heldrungen und Bretleben kam es zu einem Unfall zwischen einem Dachs und einem Pkw. Der Dachs entschwand dann anschließend in unbekannte Richtung. ...

