Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer mit Autotür kollidiert

Dingelstädt (ots)

Am Sonntagnachmittag beabsichtigte eine 57-jährige Autofahrerin in Dingelstädt aus ihrem Citroen auszusteigen. Als sie die Tür öffnete, passierte im selben Augenblick ein 62-jähriger Radfahrer das Auto. Der Mann stürzte und kam mit einem Rettungswagen, leicht verletzt, ins Krankenhaus. Am Citroen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell