POL-PDWIL: erneute erhebliche Verschmutzungen im Bereich des Geländes des Thomas-Morus-Gymnasiums

Piesport-Niederemmel (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 25.02.2022, bis Mittwoch, 02.03.2022, wurde ein Baucontainer an einem Wirtschaftsweg in der Nähe des Sportplatzes in Piesport gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Container einer Firma, die zur Zeit Glasfaserverlegearbeiten in Piesport durchführt, wurden eine Erdrakete und ein Bohrhammer im Gesamtwert von 7000-8000 EUR entwendet. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531/9527-0. Rückfragen ...

