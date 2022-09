Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Feuerteufel unterwegs

Lippstadt (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22:45 Uhr, wurden Mülltonnen auf dem Schulhof der Josef-Grundschule in der Bökenförder Straße in Brand gesetzt. Nahezu zeitgleich brannten gleich mehrere Müllcontainer auf dem Gelände der INI in der Südstraße. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen, die Abfallbehälter wurden jedoch gänzlich zerstört. In der Nacht auf Mittwoch, gegen 2 Uhr, wurde die Feuerwehr erneut zu einem Brandgeschehen auf dem Schulhof der Drost-Rose-Realschule im Dusternweg gerufen. Dort stand wieder ein Müllcontainer in Flammen. Eine Hecke musste ebenfalls von der Feuerwehr gelöscht werden. In allen drei Fällen wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02941 91000 entgegen genommen.(dk)

