Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Wiedererkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung haben Beamte der Bundespolizei am Samstag einen 32-jährigen wohnsitzlosen Mann im Frankfurter Hauptbahnhof wiedererkannt und festgenommen, der am 7. August 2022 eine Reisende in einem ICE auf der Fahrt von Köln nach Frankfurt am Main bestohlen hatte. Wie das Opfer am Tattag bei der Bundespolizei angab, hätte ihr der Mann das Portemonnaie im ICE aus der Handtasche gestohlen. Nach der Festnahme wurde der 32-Jährige zur Wache gebracht, wo gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Zum Tatvorwurf und zum Verbleib des gestohlenen Portemonnaie wollte er sich nicht äußern. Letztlich blieb er im polizeilichen Gewahrsam um heute dem Haftrichter vorgeführt zu werden.

