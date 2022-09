Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Rucksack mit hochwertiger Kameraausrüstung im ICE gestohlen

Frankfurt am Main (ots)

Einem 72-jährigen Reisenden aus Nürnberg wurde am Samstagmittag in einem ICE ein Rucksack mit einer hochwertigen Kamera mit mehreren Objektiven der Marke Sony im Wert von fast 10.000 Euro entwendet. Wie der Mann bei der Bundespolizei angab, hatte er seinen Rucksack auf der Fahrt von Flughafen Frankfurt zum Frankfurter Hauptbahnhof in der Gepäckablage abgelegt. Als der Zug im Hauptbahnhof einfuhr stellte er den Verlust fest. Trotz einer Absuche des Zuges blieb der Rucksack verschwunden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

