Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (388/2022) Unbekannte stehlen Rasenmähtraktor und Anhänger - Polizei Hann. Münden bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Hann.Münden/Hedemünden, Bahnhofsweg

Von Dienstag auf Mittwoch, 21. September 2022

HEDEMÜNDEN (as) - Von einer Abstellfläche unweit der Bahnanlage im Bereich des "Bahnhofsweges" in Hedemünden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21.09.22) einen Dreiseitenkipper HTK-Humbaur mit einem darauf befindlichen orangenen Rasenmähtraktor gestohlen.

Der Anhänger mit Berliner-Zulassung wurde am Abend des 20.09.22 mitsamt dem Traktor von einem Mitarbeiter der geschädigten Firma auf einem Schotterplatz unweit der Gleisanlage abgestellt. Als er am nächsten Morgen zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl und informierte die Polizei.

Der Gesamtwert wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise auf die Diebe gibt es aktuell nicht. Es wird vermutet, dass sie den Anhänger inkl. Traktor an ein Fahrzeug hängten und dann unbemerkt davonfuhren.

Die Polizei fragt: wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben, die sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen im Bereich des "Bahnhofsweges" in Hedemünden befunden haben? Wem ist der beschriebene Anhänger mit dem auffälligen orangenen Rasenmähtraktor an einem anderen Fahrzeug aufgefallen, welches sich vom "Bahnhofsweg" in Richtung "Zum Mannstal" entfernte?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell