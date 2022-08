Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Ahrensbök

Auto prallt frontal gegen Baum - zwei Schwerverletzte

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag, 30.08.2022, ist es auf der K54 zwischen Schwochel und Sarkwitz in der Gemeinde Ahrensbök zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt. Die Polizei geht derzeit von überhöhter Geschwindigkeit als Hauptunfallursache aus.

Gegen 15.00 Uhr war ein mit zwei Personen besetzter Seat Arosa auf der K54 von Schwochel in Richtung Sarkwitz unterwegs. Am Ausgang einer Linkskurve kam der Seat vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt.

Der Fahrer, ein 19-Jähriger aus Ostholstein, sowie der 18-jährige Beifahrer, ebenfalls aus Ostholstein, wurden bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Für den Transport der beiden Verletzten in Lübecker Krankenhäuser wurde auch der Rettungshubschrauber Christoph 12 eingesetzt.

An dem stark beschädigten Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1000 Euro und das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Die K54 wurde während der Rettungsarbeiten für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Die Polizeistation Ahrensbök ermittelt nun gegen den 19-jährigen Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell