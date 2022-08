Lübeck (ots) - Am Donnerstag (25.08.2022) ereignete sich in der Strandallee in Haffkrug ein Verkehrsunfall. Aus einem Krankheitsfall heraus geriet ein Mann mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem anderen PKW. Dieser Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Unfallverursacher musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 37-jähriger Lübecker mit seinem ...

mehr