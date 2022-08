Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Haffkrug

Unfall nach Krankheitsfall

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (25.08.2022) ereignete sich in der Strandallee in Haffkrug ein Verkehrsunfall. Aus einem Krankheitsfall heraus geriet ein Mann mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem anderen PKW. Dieser Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Unfallverursacher musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 37-jähriger Lübecker mit seinem PKW Hyundai die Strandallee in Haffkrug in Richtung Scharbeutz. Auf Höhe der Hausnummer 42 geriet der Mann aufgrund einer plötzlichen körperlichen Beeinträchtigung in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegen kommenden PKW Peugeot eines 63-jährigen Eutiners zusammen. Der Eutiner blieb unverletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Der 37-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde auch aufgrund seiner plötzlichen gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde ebenfalls abgeschleppt. Außerdem wurde bei dem Zusammenstoß ein weiteres Fahrzeug beschädigt, welches ebenfalls abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell