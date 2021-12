Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 13.12.2021

Goslar (ots)

PKW-Diebstahl

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Freitagabend einen Pkw, Renault Twingo in schwarz, vom Freigelände eines Autohändlers am Ostbahnhof in Clausthal-Zellerfeld. Das Fahrzeug hat ca. einen Wert von 5000 Euro.

Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss

Am Montagmorgen, gg. 03:30 Uhr, befuhr ein 35 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Bad Grund die B 242 von Clausthal in Richtung Seesen. In einer scharfen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Als Unfallursache wird eine starke Alkoholbeeinflussung des Fahrers angenommen. Nach dem Unfall sammelte der Mann umherliegende Fahrzeugteile ein und entfernte sich weiter in Ri. Seesen. Eine Funkstreife der Polizei konnte das Auto in Nähe zum Unfallort feststellen und anhalten. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Killig, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell