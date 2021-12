Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 13.12.2021

Goslar (ots)

Vienenburg:

- Zeugenaufruf: Täter zu Diebstählen von mehreren EC-Karten und anschließenden Betrügereien in Vienenburg gesucht

In der Zeit vom Fr., 26.11.2021 bis Samstag, 27.11.2021 wurden im Bereich Vienenburg in insgesamt vier Fällen EC-Karten aus Geldbörsen und Handtaschen entwendet. Die Taten wurden jeweils in Einzelhandelsgeschäften verübt.

Die entwendeten Karten wurden anschließend zu missbräuchlichen Einkäufen und Bargeldabhebungen bei Rewe, Penny, Lidl und Rossmann sowie der Volksbank und der Sparkasse in Vienenburg benutzt. Hierbei entstand ein erheblicher finanzieller Schaden.

Bei den Tätern handelte es sich offenbar um ein Pärchen (Mann/Frau) zwischen 30 und 45 Jahren, von denen es bislang, trotz zeitintensiver Ermittlungen, nur bezüglich des Mannes eine Personenbeschreibung gibt.

Dieser trug bei den Taten eine auffällige hellblaue Strickmütze mit einem weißen runden Symbol auf der Stirn.

Ferner trug er eine dunkle Jacke und eine Brille mit schwarzem Gestell. Die Anordnung einer gezielten Öffentlichkeitsfahndung nach der Person mittels Lichtbild ist bereits angeregt.

Die Polizei Goslar bittet vorab jedoch Personen, die das Pärchen, möglicherweise an diesen beiden Tagen gesehen haben, zu einem Fahrzeug Angaben machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell