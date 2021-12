Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Warendiebstahl in Hohegeiß

Goslar (ots)

Braunlage/Hohegeiß: Am Sonntag, den 12.12.2021, wurden durch einen bisher unbekannten Täter im Panoramic-Hotel in Hohegeiß zwei Mützen aus einer Glasvitrine entwendet. Die Glasvitrine befand sich in unmittelbarer Nähe zur Rezeption des Hotels und war durch eine metallene Schließeinrichtung gesichert. Der Täter öffnete im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr gewaltsam die Verrieglung der Vitrine und erlangte zwei Mützen in den Farben schwarz und grau.

Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 zu melden.

i. A. Heusler, PK

