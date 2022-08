Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Neustadt in Holstein

Autofahrer entfernt sich nach Unfall mit verletzter Radfahrerin - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am Montagnachmittag, 22.08.2022, ist es in Neustadt in Holstein zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Der für den Unfall verantwortliche Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Gegen 17.05 Uhr befuhr eine 28-jährige aus Ostholstein mit einem Pedelec den Radweg der Eutiner Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Ausfahrt eines dortigen Einrichtungshauses fuhr ein Autofahrer vom Parkplatz über den Radweg, um auf die Eutiner Straße zu gelangen.

Die 28-Jährige bremste daraufhin stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem querenden Auto zu vermeiden, was auch gelang. Durch das starke Abbremsen stürzte sie jedoch anschließend auf die Fahrbahn der Eutiner Straße, auf der zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise stockender Verkehr herrschte, so dass es hier nicht zu einem weiteren Unfall kam. Die Ostholsteinerin konnte danach alleine wieder aufstehen und ihr Fahrrad von der Fahrbahn zurück auf den Radweg schieben, wobei ihr von einem anderen Fahrradfahrer geholfen wurde. Der unfallverursachende Fahrer blieb unterdessen in seinem Auto sitzen und nahm auch keinen Kontakt mit der Radfahrerin auf, bis er sich schließlich nach kurzer Zeit in Richtung Ortsausgang entfernte.

Die 28-jährige Fahrradfahrerin erlitt bei dem Sturz nur leichte Verletzungen, ein Rettungswagen wurde nicht angefordert. Auch ihr Pedelec wurde beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zu dem unfallverursachenden Auto ist lediglich bekannt, dass es sich hierbei um einen schwarzen (Klein)wagen handelte. Zum Kennzeichen sind keine Angaben vorhanden.

Der dazugehörige männliche Autofahrer war alleiniger Insasse. Er war ca. 30 - 40 Jahre alt, hatte kurze, schwarze Haare, einen eher dunklen Teint, einen schwarzen Drei-Tage-Bart und war von schmaler Gestalt.

Die Polizei in Neustadt/Holstein ermittelt nun gegen den flüchtigen Autofahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Unfalls gesucht, insbesondere der helfende Radfahrer wird gebeten, sich an das Polizeirevier in Neustadt/Holstein zu wenden:

Telefon: 04561/6150

E-Mail: neustadt.pr@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell