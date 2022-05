Polizei Bonn

POL-BN: Überregional agierende Taschendiebin in Köln festgenommen

30-Jährige soll in den vergangenen Monaten mehrere Taten in Bad Godesberg begangen haben

Köln,Bonn (ots)

Zivilfahnder der Kölner Polizei haben am Mittwochvormittag (04.05.2022) drei polizeibekannte Taschendiebe in Köln-Sürth vorläufig festgenommen. Nach mehreren Taschendiebstählen in den vergangenen Tagen, hatten die Polizisten den Rodenkirchener Wochenmarkt, die dortigen Bushaltestellen und die Straßenbahnhaltestelle "Rodenkirchen Bahnhof" in unmittelbarer Nähe zum Ärztehaus Ringstraße gezielt ins Visier genommen und die 18, 22 und 30 Jahre alten Taschendiebe auf frischer Tat beobachtet.

Die zwei polizeibekannten Männer (18, 22) und ihre ebenfalls schon wegen Eigentumsdelikten aufgefallene Begleiterin (30) hatten vor den Augen der Beamten versucht, mutmaßlich gezielt Seniorinnen und Senioren abzulenken und zu bestehlen. Als sie gemeinsam in einem Linienbus den Stadtteil Rodenkirchen in Richtung Sürth verließen, griffen die Polizisten zu (siehe Pressemeldung der Polizei Köln: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5214540). Ein Ermittlungsrichter erließ am Donnerstag Haftbefehl gegen die 30-Jährige. Sie befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die beiden Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im Rahmen der engen Zusammenarbeit der Bonner Kriminalpolizei mit dem Kriminalkommissariat 73 (Gemeinsames Projekt Taschen- und Trickdiebstahl) der Kölner Polizei hatten sich bereits in den vergangenen Wochen Hinweise ergeben, dass die 30-Jährige in dem Zeitraum von August 2021 bis April 2022 für die Begehung von mindestens sechs Taschendiebstählen zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren in Bonn-Bad Godesberg in Betracht kommt. Dabei ging sie stets mit der gleichen Masche vor: Gemeinsam mit mindestens einem Mittäter, es handelt sich in mehreren Fällen vermutlich um den ebenfalls in Köln festgenommenen 18-Jährigen, stellte sie sich an einem Geldautomaten neben das spätere Opfer und spähten so die PIN bei der Eingabe aus. Beim Verlassen des Vorraumes lenkten sie die Personen ab und entwendeten deren Brieftaschen oder Portemonnaies, in denen sich die Bankkarten befanden. Mit diesen Karten hob die Verdächtige wenige Minuten später an anderen Geldautomaten Bargeld von den Konten der Bestohlenen ab. Die Schadenssumme in diesen sechs Fällen beläuft sich auf 10.000 Euro.

Im Rahmen der Präventionsarbeit gaben heute Beamtinnen und Beamte des Kriminalkommissariats Kriminalprävention / Opferschutz auf dem Bad Godesberger Theaterplatz Interessierten Tipps zum Schutz vor Taschendieben.

Da Geldausgabeautomaten Trick- und Taschendiebe anziehen, empfiehlt die Bonner Polizei:

- Geben Sie an allen Kartenautomaten Ihren PIN-Code verdeckt ein. Verdecken Sie Ihre Zahlen-Eingabe mit der anderen Hand, Ihrer Geldbörse oder einem anderen Gegenstand, der als Sichtschutz verwendet werden kann. Achten Sie darauf, dass Sie niemand dabei beobachtet. Ein Blick über die Schulter vor Eingabe des Codes kann hilfreich sein.

- Rechnen Sie damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen oder angerempelt werden.

- Sollten Sie bemerken, dass sie bestohlen wurden, lassen Sie umgehend ihre Bankkarten sperren und überprüfen Sie Ihr Konto. Erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

