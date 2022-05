Polizei Bonn

POL-BN: Brandserie in Rheinbach: Zwei 13-Jährige sollen Mülltonnen angezündet haben

Rheinbach (ots)

In den vergangenen Monaten gerieten im Rheinbacher Stadtgebiet immer wieder Mülltonnen in Brand, die zum Teil direkt vor Wohnhäusern abgestellt waren. In den meisten Fällen konnte ein Übergreifen der Flammen auf Gebäudeteile durch die Feuerwehr oder Anwohner verhindert werden. Am Abend des 12.04.2022 standen mehrere Mülltonnen neben einem Mehrfamilienhaus auf der Gerbergasse in Flammen. Das Feuer griff auf einen geparkten Pkw und die Hausfassade über. Sechs Hausbewohner erlitten so schwere Rauchgasvergiftungen, dass sie zu weiteren Behandlungen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren zehntausend Euro (siehe unsere Pressemeldung vom 13.04.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5195885 ).

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei ergaben sich in den vergangenen Tagen Hinweise auf zwei Jungen aus Rheinbach, die für die Brandlegungen verantwortlich sein könnten. Bei den Anhörungen der beiden 13-jährigen und damit noch strafunmündigen Tatverdächtigen, die im Beisein ihrer Eltern stattfanden, gestand einer der Beiden, in den vergangenen Monaten in mehreren Fällen Mülltonnen in Rheinbach angezündet zu haben. Die Taten konnten den hiesigen Fällen zugeordnet werden. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ermittlungen wird nun das zuständige Jugendamt informiert.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell