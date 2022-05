Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Vilich: Unbekannter wollte sich polizeilicher Kontrolle entziehen - Mann bei Flucht über geöffnetes Fenster schwer verletzt

Bonn (ots)

Am Mittwoch, 04.05.2022, wollten Beamte der Bonner Kriminalpolizei gegen 10:00 Uhr mit richterlichem Beschluss die Wohnung eines Tatverdächtigen in Bonn-Vilich durchsuchen. Als auf Klingeln und Klopfen die Tür nicht geöffnet wurde, die Beamten aber Geräusche aus der Wohnung hörten, gaben sie sich lautstark als Polizeibeamte zu erkennen und betraten die Wohnung, die sich in der 2. Etage eines Mehrfamilienhauses an der Gartenstraße befindet.

In der Wohnung wurde keine Person angetroffen, allerdings war ein Fenster geöffnet. Außerhalb des Gebäudes lag unterhalb des Fensters ein augenscheinlich verletzter Mann auf dem Boden. Dieser war noch ansprechbar und telefonierte mit einem Mobiltelefon. Er wurde durch einen sofort herbeigerufenen Notarzt vor Ort versorgt und mit einem Rettungstransportwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Identität des Verletzten ist noch unklar, es handelt sich aber nicht um den Verdächtigen, gegen den die Durchsuchungsmaßnahme gerichtet war. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der Unbekannte vermutlich versucht, sich der bevorstehenden Kontrolle durch die Flucht aus dem Fenster zu entziehen. Hierbei fiel er mehrere Meter in die Tiefe. Die Ermittlungen zu seiner Identität und den Beweggründen seines Handelns dauern an.

