Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Ratekau

Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am frühen Morgen des Mittwochs (24.08.2022) ereignete sich auf der Landesstraße 102 bei Luschendorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Rollerfahrer wartete vor einem Abbiegevorgang auf der Fahrbahn, wurde von hinten von einem PKW angefahren und in den Graben geschleudert. Der Rollerfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Gegen 06:55 Uhr befuhr ein 51-jähriger Ostholsteiner die L102 (Ostseestraße) von Pansdorf kommend in Richtung Luschendorf. An einem dort gelegenen Baumarkt wollte er nach links abbiegen und wartete deshalb auf seinem Fahrstreifen, um entgegenkommende PKW passieren zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich von hinten mit rund 70 Km/h ein 18-jähriger Ostholsteiner in seinem PKW VW Lupo. Zu spät erkannte er den anhaltenden Rollerfahrer. Trotz Vollbremsung fuhr er dem Rollerfahrer auf.

Durch den Unfall wurde der Rollerfahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell