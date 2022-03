Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgängerin von Pkw angefahren

Apolda (ots)

Am 03.03.2022, gegen 07:45 Uhr kam es in Apolda, Bahnhofstraße zu einem Unfall, bei dem eine 85jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Diese hatte hinter einem hier parkenden Fahrzeug die Straße überqueren wollen. Die 26jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte jedoch just in diesem Moment mit ihrem Pkw Skoda zurück zu setzen, um aus der Parklücke zu fahren. Die Geschädigte stürzte nachdem sie vom Fahrzeug erfasst wurde und verletzte ich hierbei am linken Arm. Sie wurde in das Robert-Koch-Krankenhaus Apolda zur weiteren Behandlung gebracht. Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell