Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Weimar (ots)

Bei einem Unfall in Bad Berka wurde gestern Mittag ein 65-jähriger Mann leicht verletzt. Der Weimarer wollte von der Blankenhainer Straße nach rechts abbiegen, was ein hinter ihm fahrender Mann in seinem VW zu spät registrierte. Förmlich ungebremst fuhr der Mann auf den Dacia vor sich auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; jedes musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Dacia-Fahrer wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

