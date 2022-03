Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Farbbomben geworfen

Weimar (ots)

Unbekannte Täter füllten leere Weihnachtsbaumkugeln mit Farbe und nutzten diese in der Folge als Wurfgeschosse. Als "Ziel"-Scheibe diente das Fenster eines Cafes in der Marienstraße. Aufgrund der genutzten Farben (Schwarz, rot und gelb) kann eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Schaden an Fenster und Fassade wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, welche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzen.

