Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Schleusung am ehemaligen Grenzübergang Gubinek aufgedeckt

Guben (ots)

Bereits am Freitagnachmittag nahm die Bundespolizei einen mutmaßlichen Schleuser vorläufig fest. Er hatte sieben Männer in einem PKW nach Deutschland eingeschleust. Vorausgegangen war ein Hinweis des Gemeinsamen Zentrums der deutsch-polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Swiecko.

Gegen 16:30 Uhr bemerkten Bundespolizisten einen in Polen zugelassenen Opel Zafira und einen Skoda im Kreuzungsbereich der B 97/ B112. In beiden Fahrzeugen befanden sich mehrere Personen.

Als die Streife die beiden Fahrzeuge zur Kontrollen anhalten wollte, wendete der Fahrer des Skoda und flüchtete unerkannt in Richtung Polen. Der Fahrer des Opels versuchte vor den Einsatzkräften wegzurennen, konnte jedoch gestoppt werden. Neben dem 35-jährigen georgischen Fahrer befanden sich sieben weitere Männer im PKW. Die sechs ägyptischen und der eine irakische Staatsangehörige konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen.

Die Beamten nahmen die Geschleusten in Gewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise sowie des unerlaubten Aufenthaltes ein. Da sie während der Befragung Schutzersuchen formulierten, übergaben die Beamtinnen und Beamten die Männer im Alter von 25 bis 36 Jahren nach Abschluss der strafprozessualen Bearbeitung an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg in Eisenhüttenstadt.

Gegen den 35-jährigen georgischen Staatsangehörigen leitete die Bundespolizei Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein und schob ihn nach Polen zurück.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell