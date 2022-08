Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Unklare Rauchentwicklung aus Wohnung - angebranntes Essen als Auslöser

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am Freitag, den 12. August 2022, wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 12:35 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert. Bereits während der Anfahrt änderte sich die Lage. Weitere Anrufer teilten der Leitstelle mit, dass Rauch aus einem Fenster einer Wohnung austreten würde. Fraglich war zu diesem Zeitpunkt, ob sich noch eine Person darin aufhält. Aus diesem Grund erfolgte kurze Zeit später eine Stichworterhöhung auf "Feuer 3 - Zimmerbrand". Die Erkundung an der Einsatzstelle bestätigte einen Rauchaustritt aus dem 2. Obergeschoß. Unverzüglich wurden 2 Trupps unter schwerem Atemschutz zur Personensuche und Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt. Eine Person wurde glücklicherweise nicht angetroffen. Als Auslöser konnte angebranntes Essen auf dem Herd ausfindig gemacht werden. Nach umfänglichen Belüftungsmaßnahmen wurde die Wohnung abschließend der Polizei übergeben werden. Zum diesem Einsatz rückten 3 Löschgruppenfahrzeuge, 1 Drehleiter, 1 Tanklöschfahrzeug, der Einsatzleitwagen sowie der Kommandodienst aus. Ebenfalls an der Einsatzstelle befanden sich ein Rettungswagen sowie die Polizei. Zur Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg, übermittelt durch news aktuell