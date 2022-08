Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Gemeldeter Brand eines Dachstuhls endet glimpflich - keine Verletzten

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am Mittwoch, den 10. August 2022, wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 15:10 Uhr mit dem Stichwort "Feuer Menschenleben - Dachstuhlbrand" in den Stadtteil Bad Meinberg alarmiert. An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass glücklicherweise bereits alle Personen das Gebäude verlassen hatten. Vermutlich durch den Einsatz von Insektenvernichtungsmitteln war es zu einer Entzündung im Bereich einer vorgesetzten Fassade gekommen. Das Brandgeschehen hatte sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits in eine Zwischendecke sowie den Dachstuhl ausgebreitet. Unverzüglich wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt. Vor dem Gebäude wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Durch den Einsatz von mehreren Hohlstrahlrohren im Innen- und Aussenangriff könnte das Feuer recht schnell eingedämmt werden. Über den Korb der Drehleiter wurde die Fassade sowie Teile des eingedeckten Daches entfernt. So konnte eine gezielte Brandbekämpfung erfolgen. Aufgrund des Alters des Gebäudes hatte sich der Brand bereits bis in eine Zwischendecke ausgebreitet. Somit wurde im Inneren mit einer Rettungssäge eine Öffnung geschaffen, um auch hier einige gezielte Brandbekämpfung vornehmen zu können. Durch den Einsatz von insgesamt 4 Trupps unter schwerem Atemschutz konnte so eine Brandausbreitung verhindert werden. Der Einsatz konnte nach ca. 4 Stunden von Seiten der Feuerwehr beendet werden. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Zu diesem Einsatz rückten insgesamt 4 Löschfahrzeuge, 1 Drehleiter, 1 Tanklöschfahrzeug, 1 Einsatzleitwagen, 1 Kommandowagen, 3 Mannschaftstransportfahrzeuge, sowie 1 Rettungswagen aus. Zu Brandursache sowie Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg, übermittelt durch news aktuell