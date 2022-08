Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Zugunfall mit Personenschaden bestätigt sich nicht - Rehbock tödlich verletzt

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am Donnerstag Abend wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 22:28 Uhr mit dem Stichwort "P-klemmt, Person unter Zug" alarmiert. Gemeldet wurde der Unfall zwischen den Bahnübergängen "Steinheimer Str." und "Mühlenweg". Der Zugführer hatte in dem entsprechenden Abschnitt auf der Fahrt in Richtung Paderborn einen unklaren Aufschlag an der Zugmaschine wahrgenommen. Parallel zu der Feuerwehr wurden Rettungsdienst mit Notarzt sowie der Notfallmanager der DB AG und die Polizei alarmiert. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Gerätehaus wurde die Einsatzstelle recht zügig erreicht. Über die Leitstelle wurde die Sperrung der Strecke bereits bestätigt. Unverzüglich machte sich ein Trupp mit Beleuchtungsgerät auf die Suche im Gleisbett. Kurze Zeit später wurde jedoch über die Leitstelle mitgeteilt, dass ein Techniker bereits vor Ort sei und einen tödlich verletzten Rehbock im Gleisbett aufgefunden hat. Der Trupp kontrollierte den Streckenabschnitt und konnte die Meldung ebenfalls bestätigen. Somit konnten die Einsatzmaßnahmen seitens der Feuerwehr zurückgenommen werden. Die Einsatzstelle wurde im Anschluß an die Polizei sowie den Notfallmanager übergeben. Zu diesem Einsatz rückten 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge, 1 Löschfahrzeug, 1 Rüstwagen, 1 Gerätewagen- Logistik, 1 Einsatzleitwagen sowie der Kommandowagen aus. Von Seiten des Rettungsdienstes rückten ein Rettungswagen und 1 Notarzteinsatzfahrzeug aus. Der Einsatz konnte nach ca. 1,5 Std. beendet werden.

