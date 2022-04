Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Nach möglicher Raubstraftat Geschädigte und Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Nach dem Raubüberfall auf eine 59-Jährige im Bereich der Röntgenstraße am 10.03.2022 (wir berichteten), konnten Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, dass es sich um zwei unterschiedliche Taten handelte. Bei dem gesuchten Autofahrer handelt es sich um einen Zeugen einer weiteren, möglicherweise versuchten, Raubstraftat. Wie sich mittlerweile herausstellte, soll ein bisher unbekannter Täter gegen 23:30 Uhr, und somit nach dem Überfall auf die 59-Jährige, an der Haltestelle "Uniklinikum" eine junge Frau beim Einsteigen in eine Straßenbahn der Linie 2 bedrängt haben. Die Straßenbahn war gerade aus Mannheim-Feudenheim kommend in die Haltestelle eingefahren. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Unbekannte versucht haben, der Frau die Handtasche zu entreißen. Der Täter soll in Richtung Bibienastraße geflüchtet sein. Ob er die Handtasche der Frau entwenden konnte, ist derzeit noch unklar. Die junge Frau soll den Täter verfolgt haben und hierbei soll ihr der mit Pressemeldung vom 14.03.2022 gesuchte Autofahrer zu Hilfe geeilt sein.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten nun die junge Frau sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 - 4444, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle, zu melden. Auch der Autofahrer wird weiterhin gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

