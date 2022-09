Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (391/2022) Einbruch in Einfamilienhaus in Niedernjesa - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, Ortsteil Niedernjesa, "Mittelweg" Zwischen Mittwoch und Donnerstag, 22. September 2022, 20:30 bis 07:30 Uhr

NIEDERNJESA (as) - Durch eine aufgebrochene Terrassentür sind Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (22.09.22) in ein Einfamilienhaus im Friedländer Ortsteil Niedernjesa (Landkreis Göttingen) eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen 20:30 und 07:30 Uhr in der Straße "Mittelweg". Ersten Erkenntnissen zufolge, entkamen die Diebe mit mehreren hundert Euro.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten vermutlich Zutritt in das Einfamilienhaus in Ortsrandlage, während die Bewohner im ersten Obergeschoss schliefen. Hier durchsuchten sie Kleidungsstücke und andere Behältnisse nach geeignetem Diebesgut. Bewohner vernahmen am frühen Morgen gegen 03:00 Uhr ungewöhnliche Geräusche, vermochten diese im Halbschlaf aber nicht zuzuordnen. Ob es sich hierbei möglicherweise um die Einbrecher gehandelt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Täter entkamen schließlich unerkannt, von ihnen fehlt jede Spur.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch sucht die Polizei nun nach Hinweisen. Anwohner oder sonstige Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Straße "Mittelweg" beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell