Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Rohbau

Daun-Rengen (ots)

Am 03.04.2022 gegen 22:50 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter in ein noch im Bau befindliches Einfamilienhaus in der Lupinenstraße in Daun-Rengen und entwendeten sich dort befindliche "Klappstühle".

Durch Zeugen konnten insgesamt drei Täter beschrieben werden, welche sogenannte "Kopf- oder Stirnlampen" trugen und sich in das Innere des Gebäudes begaben. Vom Vorgehen der Täter durfte von örtlichen Tätern, möglicherweise im jugendlichen Alter ausgegangen werden. Die Täter dürften sich auf dem Weg zum Objekt und auf der Flucht von dort fußläufig durch die Ortslage bewegt haben.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell