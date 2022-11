Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Einbruchsdiebstahl, Zeugen gesucht

Rheinau, Freistett (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus zwischen Montagabend und Dienstagvormittag haben Unbekannte mehrere Wertgegenstände gestohlen. Im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 11:50 Uhr gelang es den ungebetenen Besuchern, durch das Aufhebeln von Türen in einem Haus in der Maiwaldstraße, Beute zu machen. Eine genaue Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und erbitten unter der Rufnummer 07851 893-0 Zeugenhinweise.

Die Polizei rät darüber hinaus:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran:

Gekippte Fenster sind offene Fenster!

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck!

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus!

_ Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei!

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!

Die Polizei empfiehlt:

- eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen

- Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage.

- Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

