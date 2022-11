POL-MK: Kriminelle Job-Angebote

Menden (ots) - Ein Passant entdeckte am Montag im Wendehammer der Straße Am Alten Schornstein ein herrenloses Kleinkraftrad. Der Roller lag am Fuße der Böschung. Die Polizei ermittelte den Eigentümer des leicht beschädigten Fahrzeugs. Offenbar wurde das Fahrzeug gestohlen. Der Halter holte seinen Roller ab. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

