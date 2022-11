Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Lüdenscheid (ots)

Pkw zerkratzt

Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen zerkratzte Unbekannt einen blauen Seat an der Berliner Straße in Lüdenscheid. Dies geschah unter Einsatz eines unbekannten Gegenstandes. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Tresor in Bäckerei aufgebrochen

Am Montagmorgen gegen 05:00 Uhr stellte die Angestellte einer Bäckerei am Vogelberger Weg den Aufbruch eines Tresors fest. Unbekannte haben offenbar den Hintereingang der Filiale aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Der Tresor wurde gewaltsam geöffnet, darin befand sich Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe. Bereits Anfang Oktober wurde versucht, die Hintertür der Filiale aufzubrechen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Spindaufbruch im Fitnessstudio

Ein 47-Jähriger aus Lüdenscheid zeigte an, dass persönliche Gegenstände aus seinem genutzten Spind entwendet wurden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen zwischen 09:00 - 10:00 Uhr in einem Fitnessstudio an der Altenaer Straße. Der Spind war mit einem Vorhängeschloss gesichert. (lubo)

