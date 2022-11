Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl vom Firmengelände

Zaun beschädigt

Werdohl (ots)

Diebstahl vom Firmengelände

Am Montagmorgen entdeckte der Geschäftsführer eines Metallwarenherstellers auf seinem Firmengelände "In der Lacke" ein beschädigtes Zaunelement. Bei einem anschließenden Rundgang fiel auf, dass aus einem Lagerraum einer Werkshalle drei Durchlauferhitzer und eine Duscharmatur entwendet wurden. Die Polizei erschien vor Ort und nahm ihre Ermittlungen an dem videoüberwachten Gelände auf.

Zaun beschädigt

Ein 75-Jähriger aus Plettenberg erstattete am Montagmorgen Anzeige, da Unbekannte mehrere Elemente aus seinem Holzzaun an der Mittelstraße herausgebrochen haben. Dies müsse am Wochenende geschehen sein. (lubo)

