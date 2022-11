POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Lüdenscheid (ots) - Nach einem Angriff auf Polizeibeamte landete ein 41-jähriger Mann am Samstagmorgen im Gewahrsam der Polizei. Eine Frau hatte die Polizei in der Nacht und noch einmal am Morgen um Hilfe gebeten, weil der Mann die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Kölner Straße beschädigt hatte, im ...

