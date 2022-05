POL-NE: Aufmerksame Bankmitarbeiter verhindern Betrug via Messenger

Neuss (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (10.05.), gegen 6:30 Uhr, kam ein 45-Jähriger auf seinem Arbeitsweg auf einem E-Scooter zu Fall. Nach ersten Erkenntnissen verlor er beim Einbiegen auf ein Firmengelände an der Düsseldorfer Straße die Kontrolle über den Roller, stürzte über den Lenker und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die ...

