Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in der Südstadt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (24.08.2021), gegen 12:30 Uhr kam es in der Elberfelder Südstadt zu einem Raub auf einen Mann. Der 54-Jährige war im Park an der Schwimmoper unterwegs, als ihm ein Unbekannter unvermittelt in den Bauch trat. Eine weitere Person entriss ihm in der Folge seinen Beutel. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Stadthalle. Die Flüchtigen sind circa 175 cm bis 180 cm groß und schlank. Zur Tatzeit trugen Beide dunkle Kleidung. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell