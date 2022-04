Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Hagenstraße/ Schwarzer Volvo V60 beschädigt

Coesfeld (ots)

Erheblichen Schaden vom Heck bis zur Front hat ein Unbekannter Autofahrer an einem schwarzen Volvo V60 verursacht. Zwischen 22.30 Uhr am Samstag (09.04.22) und 5.30 Uhr am Sonntag (10.04.22) stand das Auto am Fahrbahnrand der Hagenstraße. Die Polizisten fanden am Unfallort Autoteile und Glassplitter des möglichen Verursachers, der nach dem Unfall flüchtete. Sie prüft, ob die Teile zu einem beschädigten VW Golf passen, den Zeugen an der Hagenstraße entdeckt haben. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

