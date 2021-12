Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zigarettenschnorren bringt Haftbefehl ans Licht

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Samstagmorgen kontrollierten Bundespolizisten einen Mann am S-Bahnhof Ahrensfelde, nach dem die Staatsanwaltschaft Berlin per Haftbefehl suchte.

Gegen 03:30 Uhr sprachen zwei Männer eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof an und fragten nach einer Zigarette. Es entwickelte sich ein Gespräch, in dessen Verlauf die Bundespolizisten die Personalien eines 31-Jährigen überprüften. Dabei stellte sich heraus, dass er wegen Erschleichens von Leistungen zur Festnahme ausgeschrieben war. Als die Beamten dem Mann den Haftbefehl eröffneten, versuchte dieser zu fliehen. Diesen Fluchtversuch konnten die Beamten schnell unterbinden und legten ihm anschließend Handfesseln an. Eine größere Personengruppe, die sich im Nahbereich aufhielt, solidarisierte sich daraufhin mit dem 31-Jährigen und bedrängte die Bundespolizisten verbal. Beim Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte ergriff die Personengruppe kurz darauf die Flucht. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden die Beamten ein Einhandmesser sowie betäubungsmittelverdächtige Substanzen.

Die Bundespolizei leitete gegen den 31-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetzt ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten den Mann zur Einlieferung in den Zentralgewahrsam ans Transportkommando der Polizei Berlin.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell