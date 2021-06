Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Hochwertiges E-Bike gestohlen; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Am Montagabend, zwischen 20.15 Uhr und 21.30 Uhr wurde ein E-Bike der Marke Haibike gestohlen, das an einem Verkehrsschild in der Schwarzwaldstraße an einem Parkplatz unterhalb der Autobahnbrücke angekettet war.

Der 27-jährige Besitzer hatte nach einer Fahrradtour einen "Plattfuß" und das Fahrrad dort zurückgelassen. Als er nach 45 Minuten zurückkehrte, um es mit seinem Auto abzutransportieren, war es weg.

Das Fahrrad hatte noch einen Wert von über 1.000.- Euro.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell