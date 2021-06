Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Entwendetes Fahrrad aufgefunden - Ermittlungen wegen Diebstahl und Hehlerei

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag wurde in St. Leon-Rot ein als gestohlen ausgeschriebenes Fahrrad aufgefunden, das am 08.07.2020 in Schwetzingen entwendet worden war.

Polizeibeamten stellten gegen 11.30 Uhr bei Ermittlungen in einem Anwesen in der Straße "Im Schiff" das Fahrrad fest. Ein 31-jähriger Bewohner des Hauses gab an, dass das Rad ihm gehöre und er es einem 24-jährigen Bekannten abgekauft hätte.

Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen des Polizeipostens St. Leon-Rot gegen den 31-jährigen Käufer wegen Hehlerei und wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 24-Jährigen dauern an.

