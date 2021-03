Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. Tuttlingen) Polizei sucht nach Unfall Lastwagen 23.3.21

Spaichingen (ots)

Nach einer Beschädigung eines schwarzen Audi A3 am Dienstag sucht die Polizei einen Lastwagen, der vermutlich beim Abbiegen den Unfall verursacht hat. Der Audi parkte in der Gutenbergstraße und der Laster müsste der Spurenlage zufolge aus der Liebigstraße nach links eingebogen sein. Bei dem Streifschaden, den die Polizei auf 1000 Euro schätzt, verlor der Unfallverursacher die Abdeckung einer Begrenzungsleuchte. Die Polizei geht davon aus, dass der Lastwagen tagsüber in der Liebigstraße oder Gutenbergstraße etwas anlieferte. Hinweise nimmt sie unter Telefon 07424 9318-0 entgegen.

