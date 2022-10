POL-EN: Ennepetal-14-Jährige aus Ennepetal vermisst

Gevelsberg (ots) - Am Samstag (22.10) ereignete sich zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Wittener Straße, bei dem ein 24-jähriger Mann aus Sankt Augustin leicht verletzt wurde. Der Mann war zu Fuß auf der Rheinischen Straße in Richtung Wittener Straße unterwegs. An der Einmündung zur Wittener Straße wurde er durch ein Motorrad touchiert, ...

