Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Verkehrsunfall mit einem Verletzten- Unfallverursacher flüchtet

Gevelsberg (ots)

Am Samstag (22.10) ereignete sich zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Wittener Straße, bei dem ein 24-jähriger Mann aus Sankt Augustin leicht verletzt wurde. Der Mann war zu Fuß auf der Rheinischen Straße in Richtung Wittener Straße unterwegs. An der Einmündung zur Wittener Straße wurde er durch ein Motorrad touchiert, welches aus Richtung Hauptbahnhof auf die Wittener Straße fuhr. Der 24-Jährige stürzte zu Boden und erlitt dadurch leichte Verletzungen im Gesicht. Der Motorradfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Auf dem Motorrad soll sich noch eine weitere Person befunden haben. Von dem Geflüchteten ist lediglich bekannt, dass beide Personen einen dunklen Helm trugen. Der Fußgänger wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem geflüchteten Motorradfahrer geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02332- 91665000 abgegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell