LPI-J: Diebstah

Weimar (ots) - Am 20.06.2022, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf einem Parkplatz in der Weimarischen Straße in Bad Berka geparkten Pkw Dacia. Im Anschluß entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. An dem par-kenden Fahrzeug entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

