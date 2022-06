Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfälle

Weimar (ots)

Am 20.06.2022 gegen 16:40 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Ford die B 87 von Umpferstedt kommend in Richtung Schwabsdorf. Kurz hinter dem Tankstellengelände überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Tier wurde hierbei tödlich verletzt. Am Pkw enstand Sachschaden.

Zu einem weiteren Wildunfall kam es am 21.06.2022 gegen 03:50 Uhr auf der Landstraße von Bad Berka kommend in Richtung Gutendorf. Hier kollidierte ein Hyundai-Fahrer mit einem die Straße überquerenden Mufflon. Auch hier wurde der Pkw beschädigt, dass Mufflon konnte in ein angrenzendes Waldstück flüchten.

